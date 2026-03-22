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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsjagd mit Rollerfahrern

Linz - Bad Hönningen (ots)

In der Samstagnacht sollten durch eine Streife zwei Motorroller in Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während ein Rollerfahrer die Anhaltesignale der Beamten komplett ignorierte und sich der Kontrolle zunächst entzog, blockierte der zweite Fahrer durch seine Fahrweise den Streifenwagen. Beide Roller konnten anschließend erfolgreich flüchten. Aufgrund eines abgelesenen Kennzeichens wurde einer der beiden Flüchtigen an der Halteranschrift in Bad Hönningen ermittelt und angetroffen. Der 17-jährige Jugendliche benannte auch den zweiten Fahrer. Hierbei handelte es sich um einen 16-jährigen, ebenfalls aus Bad Hönningen. Hintergrund der Flucht war, dass an beiden Rollern bauliche Veränderungen vorgenommen wurden und diese deutlich schneller als erlaubt fuhren. Ein Roller war zudem nicht versichert. Die beiden Jugendlichen sind nicht im Besitz eines Führerscheins. Beide Roller wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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