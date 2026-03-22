Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere PKW-Aufbrüchen

Bruchhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Ortslage Bruchhausen mehrere PKW aufgebrochen und durch unbekannte Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt wurden bisher neun Strafanzeigen durch die Polizeiinspektion Linz aufgenommen. Der entstandene Schaden lässt sich bisher noch nicht abschließend beziffern, dürfte jedoch im vierstelligen Eurobereich liegen. Zeugen, die im Zeitraum von 02:00 - 04:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Bruchhausen festgestellt haben, werden gebeten sich unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

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