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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl
Festnahme aufgrund Haftbefehl

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2026, gegen 11.00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Ladendiebstahl. Der 35-jährige Beschuldigte wurde von Ladendetektiven festgenommen und der Polizei übergeben. Durch die Polizeibeamten konnten bei dem Täter geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem bestanden gegen ihn zwei Haftbefehle aufgrund anderer Delikte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem erfolgte, aufgrund der aktuellen Taten, die Einleitung neuer Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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