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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kraftstoff

Eichelhardt (ots)

Bereits in der Nacht von Montag, 16.03.2026, auf Dienstag, 17.03.2026, kam es in Eichelhardt, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem, auf einer Baustelle abgestellten, Kranfahrzeug. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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