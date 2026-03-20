Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Kraftstoff
Eichelhardt (ots)
Bereits in der Nacht von Montag, 16.03.2026, auf Dienstag, 17.03.2026, kam es in Eichelhardt, Hauptstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem, auf einer Baustelle abgestellten, Kranfahrzeug. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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