POL-PDNR: Diebstahl von Kraftstoff

Mammelzen (ots) - Am Donnerstag, den 19.03.2026, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 256, unmittelbar vor der Ortslage Mammelzen. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw in einem Einmündungsbereich wurden die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund erster Meldungen wurde zunächst ...

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