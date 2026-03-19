PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Mammelzen (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 256, unmittelbar vor der Ortslage Mammelzen. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw in einem Einmündungsbereich wurden die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund erster Meldungen wurde zunächst von einer in einem Fahrzeug eingeklemmten Person ausgegangen, weshalb auch die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt wurde. Die beiden unfallbeteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 19:17

    POL-PDNR: Einbruchdiebstahl Sportsbar "Auszeit" in Rengsdorf

    Rengsdorf (ots) - In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, Zeitraum 00:40 Uhr bis 16 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster einer Bar im Tannenweg in Rengsdorf auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Rahmen des Einbruchs wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 13:43

    POL-PDNR: Bargeldiebstahl aus Lieferfahrzeug

    Elkenroth (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am 17.03.2026 in der Zeit 04:40 und 05:00 Uhr Bargeld aus der Fahrerkabine eines Lieferfahrzeugs einer Bäckereikette. Das Fahrzeug befand sich in diesem Zeitraum zwecks Anlieferung an einem Supermarkt in der Weitefelder Straße. Offenbar nutzte die Täterschaft die Zeit, in welcher der Lieferfahrer während des Ausladens mit Arbeiten auf der Ladefläche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren