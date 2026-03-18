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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bargeldiebstahl aus Lieferfahrzeug

Elkenroth (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am 17.03.2026 in der Zeit 04:40 und 05:00 Uhr Bargeld aus der Fahrerkabine eines Lieferfahrzeugs einer Bäckereikette. Das Fahrzeug befand sich in diesem Zeitraum zwecks Anlieferung an einem Supermarkt in der Weitefelder Straße. Offenbar nutzte die Täterschaft die Zeit, in welcher der Lieferfahrer während des Ausladens mit Arbeiten auf der Ladefläche beschäftigt war aus, um die Beifahrertür zu öffnen, und im Innenraum befindliches Bargeld zu entnehmen.

Es bestehen Hinweis aus eine weißes Fahrzeug, eventuell vom Typ VW Touran, mit welchem die Täterschaft vom Tatort flüchtete.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Sachverhalt oder der bislang unbekannten Täterschaft unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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