Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines Transporters

Straßenhaus (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum von 18 und 05 Uhr, wurde im Reiweg in Straßenhaus ein Peugeot Boxer, der am Fahrbahnrand geparkt war, aufgebrochen. Aus diesem wurden diverse Elektrogeräte entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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