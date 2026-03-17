POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Neuwied (ots) - Am 16.03.2026 kam es gegen 14:15 Uhr zu einer Unfallflucht in der Melsbacher Straße in Neuwied-Niederbieber. Der flüchtige Unfallverursacher dürfte dabei die Melsbacher Straße aus Melsbach kommend in Fahrtrichtung Aubachstraße befahren haben. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

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