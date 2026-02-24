PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 24.02.2026 um 14:20 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad, als er in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Zuvor konnte durch die Beamten beobachtet werden, dass der Radfahrer mit seinem Rad Schlangenlinien fuhr und schwankte. Auch beim Absteigen konnte ein Schwanken bei dem Mann festgestellt werden. Der Grund für dessen Verhalten und dessen Fahrweise war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis stand. Daher wurde das Rad einem Bekannten übergeben und im weiteren Verlauf dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf den 53-Jährigen mehrere Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 15:07

    POL-PDNW: Serie von Anrufen Falscher Polizeibeamter

    Haßloch (ots) - Aktuell (24.02.26, 14:30 Uhr) kommt es in Haßloch vermehrt zu Anrufen Falscher Polizeibeamter. Die Polizeiinspektion hat innerhalb einer halben Stunde drei Anzeigen aufgenommen, bei denen die Täter unter Vorspiegelung, Polizeibeamte zu sein, versuchten Geld oder Wertgegenstände der Angerufenen zu erlangen. Bei allen Taten blieb es beim Versuch, da die Angerufenen richtig reagiert, das Gespräch beendet ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:40

    POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 20. Februar 2026, 15 Uhr, und Montag, 23. Februar 2026, 8 Uhr, kam es auf dem Gelände der Realschule Plus Lambrecht, sowie der Grundschule Lambrecht zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum verschiedene Wände der Schulgebäude mit schwarzer Farbe. Nach ersten Erkenntnissen weisen einige der Schmierereien ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:53

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen - mehrere Verstöße festgestellt

    Haßloch (ots) - Eine Gruppe der Bereitschaftspolizei führte am 23.02.2026 gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den Fahrzeugverkehr in der Rennbahnstraße. Dabei wurden insgesamt 30 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren