POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss unterwegs...

... war am 24.02.2026 um 14:20 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad, als er in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Zuvor konnte durch die Beamten beobachtet werden, dass der Radfahrer mit seinem Rad Schlangenlinien fuhr und schwankte. Auch beim Absteigen konnte ein Schwanken bei dem Mann festgestellt werden. Der Grund für dessen Verhalten und dessen Fahrweise war schnell gefunden, da dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis stand. Daher wurde das Rad einem Bekannten übergeben und im weiteren Verlauf dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf den 53-Jährigen mehrere Strafverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

