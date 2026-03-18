Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl Sportsbar "Auszeit" in Rengsdorf

Rengsdorf (ots)

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, Zeitraum 00:40 Uhr bis 16 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster einer Bar im Tannenweg in Rengsdorf auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Rahmen des Einbruchs wurde Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell