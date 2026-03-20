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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 22-Jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung

Rettersen (ots)

Am 20.03.2026, gegen 00:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle auf der B8 in Höhe der Ortslage Rettersen durch. Hierbei konnte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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