Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Freitag (04.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schäzlerstraße / Am Alten Einlass. Ein 45-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Gegen 02.00 Uhr wartete der 45-jährige Autofahrer mit zwei Mitfahrern an der Ampel, um in Richtung Nordwesten zu fahren. Gegenüber stand der 43-jährige Autofahrer ebenfalls an der Ampel. Beim Wiederanfahren kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autofahrern.

Der 45-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass der 43-jährige Autofahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und beschlagnahmten dessen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 43-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell