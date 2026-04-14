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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Böblingen/Rüsselsheim: Auto angemeldet verkauft/Käufer begehen Verkehrsverstöße - Polizei appelliert

Böblingen/Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen eines Verfahrens wegen des Ankauf eines angemeldeten Autos, konnten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen nun einen Ermittlungserfolg erzielen.

Eine Seniorin aus Böblingen, die ihren VW Golf Anfang März 2026 angemeldet verkauft hatte, erhielt in den Wochen nach dem Verkauf insgesamt acht Schreiben verschiedener Ordnungsbehörden, weil die Käufer aus Rüsselsheim mit ihrem Wagen weiterhin rücksichtlos unterwegs waren, ohne diesen, wie eigentlich vereinbart, abzumelden. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Verstöße verschiedenen Mitgliedern einer Familie zugeordnet werden. Eine Familienangehörige steht in Verdacht, alleine sechs der Zuwiderhandlungen begangen zu haben. Hierfür erwarten sie nun Bußgelder in Höhe von knapp 400 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Zwei ihrer Brüder konnten jeweils Geschwindigkeitsverstöße nachgewiesen werden. Beide sind nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass gegen sie zudem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden.

An dieser Stelle weist die Polizei nachdrücklich darauf hin: Um solche und andere Unannehmlichkeiten zu vermeiden, verkaufen Sie ihr Auto nicht angemeldet!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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