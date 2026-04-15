Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Vier Altkleidercontainer geraten in Brand

Michelstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (14.04.) kam es zum Brand von vier nebeneinander aufgestellten Altkleidercontainern im Bereich des Bahnhofs, am Kutschenweg (Zufahrtstraße zum Raiffeisen-Gelände). Zeugen alarmierten gegen 3.15 Uhr die Rettungsleitstelle und meldeten den Brand. Das Feuer konnte anschließend von den Einsatzkräften gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06062/953-0.

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