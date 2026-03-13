Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Vertreterversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Oldenburg: Rückblick auf ein einsatzreiches Jahr

Der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Oldenburg hat am 6. März 2026 seine jährliche Vertreterversammlung im Feuerwehrhaus Neerstedt in der Gemeinde Dötlingen abgehalten. Verbandsvorsitzender Reiner Schröder eröffnete und leitete die Versammlung. Unter den Gästen waren Landrat Dr. Christian Pundt, die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Dötlingen Tomke Rothe, Regierungsbrandmeister Udo Schwarz sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Rat und Verwaltung. Den Mittelpunkt der Versammlung bildete der Tätigkeitsbericht von Kreisbrandmeister Frank Hattendorf, der einen umfassenden Überblick über das Einsatzjahr 2025 gab.

Die Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg verfügt aktuell über 1.813 Einsatzkräfte, darunter 251 Frauen - ein Anteil von 14 Prozent. Positiv zu vermerken ist, dass die Zahl der passiven Mitglieder gestiegen ist, was zeigt, dass viele Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr auch nach dem aktiven Dienst verbunden bleiben.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 265 Brandeinsätze bewältigt, darunter 7 Großbrände, 48 Mittelbrände und 201 Kleinbrände. Hinzu kamen 212 Einsätze aufgrund ausgelöster Brandmeldeanlagen - eine Zahl, die weiter ansteigt und die Einsatzkräfte regelmäßig bindet.

435 Hilfeleistungseinsätze wurden im vergangenen Jahr abgearbeitet. Darunter befanden sich 102 Verkehrsunfälle, von denen bei 49 eine technische Rettung eingeklemmter Personen notwendig war. Weitere 62 Einsätze dienten der Unterstützung des Rettungsdienstes oder der Türöffnung. Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Strukturierung der Großtierrettung, die nun fachlich belastbar aufgestellt ist.

Die Einsatzkräfte trafen im vergangenen Jahr auf 311 verletzte und 32 verstorbene Personen - Zahlen, die verdeutlichen, wie oft die Feuerwehren im Landkreis mit menschlichen Schicksalen konfrontiert sind.

Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte 31.700 Stunden im Einsatz. Allein der Großbrand in Munderloh (Gemeinde Hatten) forderte 8.600 Stunden - eine der größten Lagen des Jahres.

Im Jahr 2025 wurden mehrere neue Fahrzeuge und Geräte ausgeliefert, darunter ein Großlüfter zum Belüften verrauchter Gebäude, zwei Motorräder für die schnelle Erkundung, ein Geländefahrzeug mit Kipplader sowie zwei kleinere Geländefahrzeuge für schwer zugängliches Gelände. Außerdem wurden acht mobile Notstromaggregate und ein Kommandowagen beschafft. Aktuell befinden sich weitere Fahrzeuge im Anschaffungsprozess, darunter zwei Teleskoplader, zwei Gerätewagen für Logistik, ein Gerätewagen für die Betreuung von Einsatzkräften, ein Küchenanhänger sowie ein leistungsstarkes Notstromaggregat mit 100 KVA. Kreisbrandmeister Hattendorf sprach dem Landkreis Oldenburg ausdrücklichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen aus.

Kreisausbildungsleiter und erster stellvertretender Kreisbrandmeister Stephan Hartmann berichtete von einer erneut erfolgreichen Lehrgangsreihe im vergangenen Jahr. Besonders positiv entwickelt sich die Umstellung auf die Modulare Truppausbildung, die den Einstieg in die Feuerwehr flexibler und praxisnäher gestaltet. Ein weiterer wichtiger Schritt: Die Feuerwehrtechnische Zentrale in Ganderkesee soll künftig als unabhängiger Ausbildungsstandort anerkannt werden. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz wurde auf den Weg gebracht, um auch zukünftig Lehrgänge in den Bereichen Gefahrstoffe sowie Technische Hilfeleistung eigenständig durchführen zu können.

Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke blickte auf ein erfolgreiches Zeltlager in Huntlosen zurück und dankte allen Beteiligten für die tatkräftige Unterstützung. Das kommende Zeltlager in Ganderkesee verspricht noch größer zu werden - bereits jetzt liegen 100 Anmeldungen mehr vor als im Vorjahreszeitraum. Reinke betonte zudem die erfreulich steigende Zahl engagierter Jugendlicher in den Feuerwehren des Landkreises - ein positives Signal für die Zukunft der Nachwuchsarbeit.

Kreisbrandmeister Hattendorf hob zudem die Fortschritte im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung hervor. Nach dem kürzlich abgeschlossenen ersten Lehrgang verfügt die Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg über 14 ausgebildete PSNV-Ersthelfer, die künftig gemeindeübergreifend als Ansprechpersonen für belastete Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Der Ausbau dieses Netzwerks ist ausdrückliches Ziel der Kreisfeuerwehr.

Zweiter stellvertretender Kreisbrandmeister und Kreisbereitschaftsleiter Hendrik Behrends berichtete, dass die Kreisfeuerwehrbereitschaft gut aufgestellt ist und weitere Investitionen folgen werden. Besonders positiv verlief eine Alarmübung der Sieben-Stunden-Bereitschaft - einer Einheit, die im Ernstfall innerhalb von sieben Stunden vollständig einsatzbereit sein muss, um 48 Stunden autark in den Einsatz gehen zu können. Alle Fahrzeuge standen 45 Minuten nach Alarmierung einsatzbereit an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ganderkesee, so Behrends.

Im Rahmen der Vertreterversammlung wurden verdiente Kameradinnen und Kameraden für ihre langjährige Arbeit ausgezeichnet. Oberbrandinspektor Reiner Suhr, seit 2012 Ortsbrandmeister der Feuerwehr Wüsting, wurde mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt. Die gleiche Auszeichnung erhielt Erster Hauptbrandinspektor Thorsten Schnitger, der die Gemeindefeuerwehr Großenkneten von 2015 bis 2024 als Gemeindebrandmeister geführt hat. Erster Hauptbrandmeister Rüdiger Rump, der seit über 25 Jahren in der Kreisausbildung tätig war und zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch aus diesem Amt ausgeschieden ist, wurde mit der Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden drei Ernennungen vollzogen: Nelly Tobies wurde zur stellvertretenden Kreisjugendwartin ernannt, Jörg Schmidt zum stellvertretenden Zugführer des Fachzuges Vegetation und Matthias Witthöft zum stellvertretenden Kreispressesprecher.

