Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gemeinsamer Übungsdienst zur technischen Hilfeleistung der Feuerwehren Beckeln und Harpstedt

Bild-Infos

Download

Beckeln (ots)

Bei Verkehrsunfällen geht es fast immer um Leben und Tod. In solchen Situationen ist schnelle und vor allem professionelle Hilfe gefragt. In der Samtgemeinde Harpstedt verfügen die Ortsfeuerwehren Groß Ippener und Harpstedt über eine spezielle Ausrüstung für die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Dennoch werden bei entsprechenden Einsätzen auch die weiteren Feuerwehren im jeweiligen Einsatzgebiet alarmiert, da diese häufig schneller am Einsatzort eintreffen und erste Maßnahmen einleiten können.

Damit die Zusammenarbeit an der Einsatzstelle reibungslos funktioniert, stand der jüngste Übungsdienst der Feuerwehr Beckeln ganz im Zeichen der technischen Hilfeleistung. Hierzu wurde die Feuerwehr Harpstedt eingeladen. Vier Kameraden folgten der Einladung und rückten mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug sowie dem Rüstwagen nach Beckeln aus.

Als Übungsobjekt diente ein ausrangierter Pkw, den ein Feuerwehrkamerad zur Verfügung gestellt hatte. Zu Beginn der Übung ging Malte Kasch, Zugführer der Feuerwehr Harpstedt, auf die grundlegenden Tätigkeiten bei einem Verkehrsunfall ein und erläuterte die wichtigsten Schritte. Dabei standen Themen wie der Brandschutz an der Einsatzstelle, die Absicherung des Verkehrs und die erste Erkundung im Mittelpunkt.

Anschließend wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Zunächst erfolgte eine Einweisung in die Handhabung der technischen Geräte. Danach konnten die Einsatzkräfte verschiedene Rettungsmaßnahmen Schritt für Schritt praktisch üben. Dabei wurden unter anderem Türen und B-Säulen des Fahrzeugs entfernt, um Zugänge zum Fahrzeuginneren zu schaffen.

Nach einer gemeinsamen Nachbesprechung direkt am Übungsfahrzeug wurden die Geräte wieder verlastet und alles zusammengepackt. Zum Abschluss des Übungsdienstes kamen die Kameradinnen und Kameraden im Feuerwehrhaus zusammen. Der Abend klang bei einer Bockwurst und einem Kaltgetränk in kameradschaftlicher Runde aus.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell