Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Böschungsbrand im Moorgebiet

Landkreis Oldenburg (ots)

10.03.2026

17:12 Uhr Einsatz F1 Schwelbrand im Graben

Gegen 17:12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer heute zu einem Flächenbrand im Moorgebiet alarmiert. Nach kurzer Zeit rückte das erste Fahrzeug aus und erhielt die Rückmeldung von der Leitstelle, dass das Mobiltelefon des Anrufers geortet und aufs Fahrzeugnavi geschickt wurde, da sich der Einsatzort im weitläufigen Moorgebiet befand. Dies erwies sich als echte Hilfe. So wurde der Einsatzort schnell gefunden. Vor Ort eingetroffen bestätigte sich die gemeldete Lage. Eine Grabenböschung brannte auf etwa 20mtr. Länge. Der Brand konnte zügig mit der Schnellangriffsleitung des Fahrzeuges unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluß wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert, ob das Moor unter der Oberfläche noch weiter schwelt. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Nach ca 1 Stunde waren alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit. Ein besonderer Dank geht an die Hundebesitzer, die vorbildlich gehandelt und an der Einsatzstelle gewartet haben. Damit konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

