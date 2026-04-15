Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Mühltal: Ermittlungserfolg nach Fund mutmaßlicher Giftköder

Darmstadt / Mühltal (ots)

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei mehrfach verdächtige Gegenstände im Bereich Darmstadt und Mühltal gemeldet und übergeben, bei denen ein möglicher Zusammenhang mit Giftködern befürchtet wurde (wir haben berichtet). Nun kann die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen einen Ermittlungserfolg vermelden.

Nach eingehender Untersuchung der sichergestellten Gegenstände in einem Labor sowie der Begutachtung durch Pilzsachverständige, stellte sich heraus, dass es sich bei den Gegenständen, die bislang der Polizei vorliegen, um einen Schleimpilz (Tubifera ferruginosa) handelt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf eine Straftat.

An dieser Stelle appelliert die Polizei weiterhin an Hundehalterinnen und Hundehalter, aufmerksam zu bleiben und wachsam vor möglichen Gefahren für die eigenen Vierbeiner zu sein. Bei verdächtigen Feststellungen nehmen Sie Kontakt mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle auf.

Unsere Bezugsmeldungen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6240520 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6242245 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6247559

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