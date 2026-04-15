Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: In Wohnung eingedrungen und Bewohner attackiert

Zweiter Tatverdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Montagabend (13.4.) nahmen Polizeikräfte nach einer Attacke auf einen Bewohner in der Heidelberger Landstraße (wir haben berichtet) den zweiten, bislang noch unbekannten Tatverdächtigen fest. Er wurde am Dienstagnachmittag (14.04.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Im Rahmen der Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 21 Jahre alten Mann aus Seeheim-Jugenheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung gegen den Beschuldigten erwirkt. Polizeikräfte nahmen ihn gegen 19.40 Uhr an seiner Wohnanschrift fest und stellten Beweismittel sicher. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Sein 43-jähriger mutmaßlicher Mittäter der bereits am Sonntag festgenommen wurde, befindet sich seit seiner richterlichen Vorführung am Montag (13.04.) in Untersuchungshaft.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6254352

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