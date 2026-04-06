Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lüdinghauser Straße/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag (03.04.26) ist ein dritter Beteiligter geflüchtet. Gegen 23.30 Uhr überholten zwei Autos einen Zeugen. Ein 18-Jähriger aus Selm fuhr eines davon. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er in den Kreisverkehr Lüdinghauser Straße, Selmer Straße ein. Dabei kollidierte der Fahranfänger mit einem 19-jährigen Autofahrer aus Selm, der sich vor ihm befand, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Hecke und kam in einem Graben zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der 18-jährige Mitfahrer des Fahranfängers Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Alle anderen Beteiligten blieben nach bisherigem Stand unverletzt.

Laut Zeugen entfernte sich das drittes Auto, das zuvor mit dem 18-jährigen Selmer andere Fahrzeug überholt hatte. Es soll sich um einen BMW handeln. Die Polizei in Lüdinghausen prüft, ob es ein illegales Rennen war und bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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