Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Jugendlicher leistet Widerstand

Coesfeld (ots)

Ein 16-jähriger Lüdinghauser hat am Sonntag (05.04.26) Widerstand geleistet. Vorausgegangen war der Hinweis eines Zeugen, dass jemand möglicherweise mit einer Schusswaffe hantiere. Gegen 20.40 Uhr trafen mehrere Streifenwagen an einem Schulgelände an der Tüllinghofer Straße ein. Dort trafen die Polizisten auf den Jugendlichen, bei dem der Zeuge die Waffe vermutete. Sie forderten den 16-Jährigen auf, die Hände zu zeigen und sich für eine Durchsuchung an einen Zaun zu stellen. Zunächst befolgte er die Anweisungen. Während der Maßnahmen fanden die Beamten keine Schusswaffe bei dem Lüdinghauser. Kurz darauf änderte er sein Verhalten. Der Jugendliche begann, sich unkooperativ zu zeigen, worauf die Polizisten Bodycams einschalteten. Jedoch beruhigte er sich nicht.

Der Lüdinghauser verhielt sich verbal aggressiv und beleidigte die Polizisten unflätig. Da er sich weiterhin gegen die Maßnahmen sperrte, brachten Beamte ihn zu Boden. Dort spuckte er und schrie herum. Weiterhin folgte der Jugendliche den Anweisungen nicht, und beleidigte eine Polizistin. Darüber hinaus äußerte er weitere unflätige Beleidigungen gegenüber den anderen Beamten.

Um die Lage zu beruhigen und den 16-Jährigen an einen Erziehungsberechtigten zu übergeben, sollte er mit zur Wache. Doch auch während der Fahrt dorthin verhielt er sich unkooperativ. Der Lüdinghauser trat unter anderem gegen den Beifahrersitz, versuchte die Beamten zu beißen und anzuspucken.

Auf der Wache äußerte er, dass er zuvor unter anderem eine Flasche Vodka, Heroin und Ecstasy konsumiert habe. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,08 Promille positiv. Eine Ärztin kam zur Wache. Sie entnahm dem Jugendliche letztlich eine Blutprobe. Im Anschluss wurde er seiner Mutter übergeben.

Die Schusswaffe entdeckten Polizisten in einem Blumenbeet. Ein 33-jähriger Nordkirchener gab zu, diese dort versteckt zu haben. Der Mann hielt sich vorher bei der Gruppe um den 16-Jährigen herum auf. Es handelt sich um eine Schreckschusswaffe. Der Jugendliche erhält eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Mann aus Nordkirchen wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz. Die Polizisten blieben unverletzt.

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