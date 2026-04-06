Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat einer 83-jährigen Lüdinghauserin am Samstag (04.04.26) im Aldi an der Geschwister-Scholl-Straße die Geldbörse gestohlen. Gegen 18.45 Uhr bemerkte die Seniorin eine Frau, die in ihrer unmittelbaren Nähe stand. Kurz darauf war das Portemonnaie weg. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- südländisches Erscheinungsbild - 25 bis 30 Jahre - dunkle Haare - 1,60 bis 1,70 Meter

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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