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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Alkoholisierter Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer kollidieren

Coesfeld (ots)

Auf der oberen Ebene des Bahnhofs sind am Sonntag (05.04.26) ein alkoholisierter Fahrradfahrer und ein E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Gegen 23.20 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrradfahrer aus Dülmen den Bahnhofsvorplatz in Richtung der oberen Ebene. In der Gegenrichtung war ein 14-jähriger Nottulner auf einem E-Scooter ohne Licht unterwegs. Beide stießen zusammen und erlitten Verletzungen, worauf sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser kamen. Da es bei dem Dülmener Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.04.2026 – 10:52

    POL-COE: Coesfeld/ Unfallfluchten

    Coesfeld (ots) - Auf dem Kaufland-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (02.04.26) einen grauen Opel Astra Sports Tourer beschädigt. Geschehen ist das zwischen 12 Uhr und 13.10 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Ebenfalls am Donnerstag (02.04.26) beschädigte eine unbekannter Autofahrer einen grauen Ford Focus an der Rosenstraße. Zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr stand das Auto in einer Parklücke. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. In ...

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