Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Alkoholisierter Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer kollidieren

Coesfeld (ots)

Auf der oberen Ebene des Bahnhofs sind am Sonntag (05.04.26) ein alkoholisierter Fahrradfahrer und ein E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen. Gegen 23.20 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrradfahrer aus Dülmen den Bahnhofsvorplatz in Richtung der oberen Ebene. In der Gegenrichtung war ein 14-jähriger Nottulner auf einem E-Scooter ohne Licht unterwegs. Beide stießen zusammen und erlitten Verletzungen, worauf sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser kamen. Da es bei dem Dülmener Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

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