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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Auf dem Kaufland-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (02.04.26) einen grauen Opel Astra Sports Tourer beschädigt. Geschehen ist das zwischen 12 Uhr und 13.10 Uhr. Der Verursacher fuhr weg.

Ebenfalls am Donnerstag (02.04.26) beschädigte eine unbekannter Autofahrer einen grauen Ford Focus an der Rosenstraße. Zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr stand das Auto in einer Parklücke. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. In beiden Fällen bittet die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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