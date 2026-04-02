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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Wierlings Esch versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (01.04.26) und 7 Uhr am Donnerstag (02.04.26) gelang es nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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