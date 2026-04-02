POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Auf der L581 sind in der Bauerschaft Poppenbeck am Mittwoch (01.04.26) zwei Autos kollidiert. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Havixbecker samt Anhänger die L581 in Fahrtrichtung Billerbeck. Als er nach links abbiegen wollte, setzte ein 20-jähriger Billerbecker zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto des Billerbeckers kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. ...

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