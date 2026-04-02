POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Wierlings Esch versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (01.04.26) und 7 Uhr am Donnerstag (02.04.26) gelang es nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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