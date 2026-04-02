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POL-COE: Coesfeld, B525/ Autos zusammengestoßen

POL-COE: Coesfeld, B525/ Autos zusammengestoßen
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Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Donnerstag (02.04.26) an der B525 am Abzweig zum Kalki (K54) zusammengestoßen. Gegen 12 Uhr wollte ein 36-jähriger Billerbecker von der K54 kommend die B525 queren. Auf dieser war zeitgleich ein 53-jähriger Gescheraner unterwegs, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Mann aus Gescher erlitt durch den Unfall Verletzungen, worauf ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus flog. Der Billerbecker blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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