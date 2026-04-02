Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/Raub auf Paketzusteller war vorgetäuscht - Nachtragsmeldung

Coesfeld (ots)

Einen Raubüberfall zeigte ein Paketzusteller im vergangenen Dezember bei der Polizei an. Der Mann gab an, am 12.12.2025 in der Mittagszeit bei einer Paketzustellung von einem Unbekannten überfallen und geschlagen worden zu sein. Schließlich sei dieser mit dem geraubten Paket geflüchtet, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6179970

Die Polizei nahm intensive Ermittlungen auf und suchte unter anderem durch einen Zeugenaufruf nach dem Tatverdächtigen. Diese Ermittlungen ergaben nun, dass der Raubüberfall nur vorgetäuscht war. Der "Täter", und sein "Opfer", beides 20-jährige Männer als Senden, kannten sich und arbeiteten bei der Tat zusammen. Inhalt des Paketes: Eine luxuriöse Armbanduhr.

Diese hatte der Tatverdächtige zuvor bestellt und ließ sie durch seinen Bekannten an eine falsche Adresse liefern. Dort kam es dann zudem abgesprochenen Überfall. Die auf diese Weise erbeutete Uhr verkauften die Männer anschließend, um an Bargeld zu gelangen.

Gegen beide Männer wird nun wegen Warenkreditbetrugs sowie Vortäuschen einer Straftat weiter ermittelt.

Ursprungsmeldung:

15.12.2025 - 15:56 Uhr, Senden-Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/Räuber erbeutet Paket

Ein Paket raubte ein unbekannter Tatverdächtiger am Freitag (12.12.) auf der Straße Strontianitfeld.

Gegen 13.00 Uhr war ein Postzusteller in der Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann auf ein Paket an einen bestimmten Adressaten angesprochen wurde. Der Mann war zu Fuß über einen Fußweg gekommen, der östlich am Baugebiet entlangführt und die Straßen Sudendorp und Auf dem Felde verbindet.

Als der Zusteller das Paket nur gegen Vorlage eines Personalausweises aushändigen wollte, bedrohte der Unbekannte ihn und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Anschließend nahm er sich das Paket an sich und flüchtete wieder über den Fußweg in nördliche Richtung (Auf dem Felde).

Der Paketzusteller wurde verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

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