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POL-COE: Coesfeld, B474/ Auto kollidiert mit Lkw

POL-COE: Coesfeld, B474/ Auto kollidiert mit Lkw
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Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein Lkw sind am Donnerstag (02.04.26) auf der B474 auf Höhe des Dreischkamps zusammengestoßen. Gegen 16 Uhr befuhr ein 20-jähriger Coesfelder in seinem Auto die Bundesstraße in Fahrtrichtung Dülmen. Auf der Gegenfahrbahn war ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der Coesfelder auf die Gegenfahrbahn. Der Niederländer versuchte durch das Geben von Lichtsignalen sowie durch Ausweichen den Unfall zu verhindern. Dennoch kollidierte das Auto mit dem Lkw, worauf dieser in die Schutzplanke geriet. Der 20-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, blieb darüber hinaus jedoch unverletzt. Die Straße war bis in den Abend gesperrt. Durch den Unfall kam es zu Schäden an der Fahrbahn, weswegen dort aktuell Tempo 50 gilt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.04.2026 – 10:52

    POL-COE: Coesfeld/ Unfallfluchten

    Coesfeld (ots) - Auf dem Kaufland-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (02.04.26) einen grauen Opel Astra Sports Tourer beschädigt. Geschehen ist das zwischen 12 Uhr und 13.10 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Ebenfalls am Donnerstag (02.04.26) beschädigte eine unbekannter Autofahrer einen grauen Ford Focus an der Rosenstraße. Zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr stand das Auto in einer Parklücke. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. In ...

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