Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Alte Valve/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (05.04.26) in eine Firma auf der Straße Alte Valve eingebrochen. Gegen 3.20 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete, wie eine unbekannte Person in einem Auto vom Tatort flüchtete.

Dieser beschreibt die Person wie folgt:

-männlich -1,70-1,75 Meter groß -heller Teint -kurze dunkle Haare -schlank -dunkel bekleidet -maskiert, vermutlich mittels eines Schlauchschals

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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