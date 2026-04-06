POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (05.04.26) in eine Firma auf der Straße Alte Valve eingebrochen. Gegen 3.20 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete, wie eine unbekannte Person in einem Auto vom Tatort flüchtete. Dieser beschreibt die Person wie folgt: -männlich -1,70-1,75 Meter groß -heller Teint -kurze dunkle Haare ...

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