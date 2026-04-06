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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

An der Selmer Straße endete am Sonntag (05.04.26) die Autofahrt für einen 37-jährigen Mann aus Haltern am See. Gegen 00.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain- und Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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