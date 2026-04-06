PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Berger/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Freitag (03.04.26) in einen Betrieb an der Straße Berger eingebrochen. Zwischen 00.30 Uhr und 10 Uhr brachen die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 12:41

    POL-COE: Lüdinghausen/ Jugendlicher leistet Widerstand

    Coesfeld (ots) - Ein 16-jähriger Lüdinghauser hat am Sonntag (05.04.26) Widerstand geleistet. Vorausgegangen war der Hinweis eines Zeugen, dass jemand möglicherweise mit einer Schusswaffe hantiere. Gegen 20.40 Uhr trafen mehrere Streifenwagen an einem Schulgelände an der Tüllinghofer Straße ein. Dort trafen die Polizisten auf den Jugendlichen, bei dem der Zeuge die Waffe vermutete. Sie forderten den 16-Jährigen ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 11:34

    POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - An der Selmer Straße endete am Sonntag (05.04.26) die Autofahrt für einen 37-jährigen Mann aus Haltern am See. Gegen 00.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain- und Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 11:29

    POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Geldbörse gestohlen

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat einer 83-jährigen Lüdinghauserin am Samstag (04.04.26) im Aldi an der Geschwister-Scholl-Straße die Geldbörse gestohlen. Gegen 18.45 Uhr bemerkte die Seniorin eine Frau, die in ihrer unmittelbaren Nähe stand. Kurz darauf war das Portemonnaie weg. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - südländisches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren