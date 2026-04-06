POL-COE: Nordkirchen, Berger/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Freitag (03.04.26) in einen Betrieb an der Straße Berger eingebrochen. Zwischen 00.30 Uhr und 10 Uhr brachen die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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