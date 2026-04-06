POL-COE: Nordkirchen, Berger/ Einbruch

Coesfeld (ots) - An der Selmer Straße endete am Sonntag (05.04.26) die Autofahrt für einen 37-jährigen Mann aus Haltern am See. Gegen 00.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Kokain- und Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die ...

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