Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer/Polizei sucht wichtigen Zeugen

Lampertheim (ots)

Am Freitag, den 10.April 2026, kam es gegen 16.00 Uhr in der Backhausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 65-jährige Fahrradfahrer aus Lampertheim wurde hierbei leicht verletzt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall soll eine bislang unbekannte Person das Geschehen gefilmt haben.

Die Polizei bittet diese Person, sowie weitere Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

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