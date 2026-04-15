Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Hausbewohner werden wach/Einbrecher flüchtet

Bensheim (ots)

Gerade noch rechtzeitig hatten Hausbewohner "Außerhalb" in Auerbach in der Nacht zum Mittwoch (15.04.), kurz vor 1.30 Uhr, einen Einbrecher bemerkt. Der Unbekannte warf eine Scheibe ein und drang anschließend ins Gebäude ein. Als die Hausbesitzer auf den ungebetenen Besucher aufmerksam wurden, flüchtete er zu Fuß in Richtung Darmstädter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Nach ersten Ermittlungen war der Flüchtige schwarz gekleidet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell