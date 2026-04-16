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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: ++Aktuell++ Containerwohnanlage in Vollbrand

Raunheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (16.04.), 01.16 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Groß- Gerau der Brand einer Containerwohnanlage in dem Schnelser Weg gemeldet. Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Aufgrund der starken Brandentwicklung kann das Gebäude aktuell nicht betreten werden. Ob sich zum Zeitpunkt der Brandauslösung noch Bewohner in dem Wohnobjekt aufgehalten haben, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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