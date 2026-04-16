Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Krimineller erbeutet Geld in Tankstelle/Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Am Mittwochabend (15.04.) hat ein Krimineller gegen 21.15 Uhr eine Tankstelle in der Nibelungenstraße überfallen. Der bislang unbekannte Täter hatte eine 26 Jahre alte Tankstellen-Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit dem erbeuteten Geld in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover mit weißen Bändeln, blaue Jeans und schwarze Handschuhe. Der Unbekannte soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Es werden Zeugen gesucht, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, den Täter gesehen haben oder Hinweise zu ihm geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell