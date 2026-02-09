PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fünf PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Montabaur (ots)

Am 08.02.2026 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur fünf PKW-Fahrer festgestellt, die ihr Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter Drogen- oder Alkoholeinfluss führten. Um 01:15 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann mit seinem Wagen in der Rheinstraße von Herschbach/UWW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde mit zur Dienststelle genommen. Um 13:45 Uhr wurde dann ein PKW-Fahrer auf der B49 bei Neuhäusel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 56-jährigen Mann aus Koblenz ergab sich der Verdacht auf einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum und ein Test bestätigte die vorherige Einnahme von Cannabis und Amphetaminen. Der Fahrer gab den Konsum beider Substanzen zu und ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt nicht gestattet. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Um 21:22 Uhr fiel dann ein 20-jähriger PKW-Fahrer einer Streifenwagenbesatzung in der Kirchstraße von Nauort auf. Auch bei diesem jungen Mann ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum und ein Test bestätigte dies mit einem positiven Ergebnis auf Marihuana. Seine Fahrt endete somit auch an der Kontrollstelle und ihm wurde zu Beweiszwecken ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Um 22:51 Uhr wurde ein weiterer junger PKW-Fahrer auf der B 49 in der Gemarkung Kadenbach festgestellt, bei dem sich an der Kontrollstelle Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben. Auch hier verlief ein Vortest positiv auf Marihuana und eine Blutprobe wurde angeordnet. Wenig später, um 23:30 Uhr, wurde an gleicher Stelle der B49 ein weiterer junger Fahrer aus der Pfalz kontrolliert. Auch bei diesem lagen drogentypische Konsummerkmale vor und ein Test bestätigte die Einnahme von Kokain und THC-Produkten. Dem Fahrer aus der VG Edenkoben wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt nicht gestattet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Alle fünf Fahrer haben folglich mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 01:05

    POL-PDMT: Einbruch in Minigolfanlage Hachenburg

    Hachenburg (ots) - Im Zeitraum vom 01.02.26,16:00 Uhr - 08.02.26, 17:00 Uhr kam es zum Einbruch in die Verkaufshütte der Minigolfanlage Hachenburg, In der Burgbitz. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, betraten bislang unbekannte Täter das Minigolfgelände und gingen gezielt ein Seitenfenster der Holzhütte an. Dort wurde ein Metallgitter vom Fenster entfernt und anschließend das Innere der Hütte durch das ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 15:35

    POL-PDMT: Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 08.02.2026

    Hachenburg (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht Unfallort: Bad Marienberg, An der Lehmkaute 2 Unfallzeit: 07.02.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr Hergang: Auf dem Parkplatz des DM Drogeriemarktes in Bad Marienberg kam es im Unfallzeitraum vermutlich beim Ein-/Ausparken zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. An dem abgestellten, geparkten PKW kam es zu eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich am Pkw. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren