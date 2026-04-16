Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Fahrradcodierung der Polizei

Anmeldung erforderlich

Bürstadt (ots)

Am Freitag, 08.05.2026, in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr bietet die Polizei im Eingangsbereich des Rathauses Bürstadt (Rathausstr. 2, 68642 Bürstadt) eine Fahrradcodierung an.

Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann ab dem 22.04.2026 telefonisch unter der Rufnummer 06206 / 9440100 erfolgen.

Hinweise: Zur Codierung sind ein Eigentumsnachweis sowie ein amtliches Ausweisdokument erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für eine Codierung nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell