Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter-Fahrerin stürzt nach Überholmanöver im Kreisverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alter Postweg / Feldstiege;

Unfallzeit: 09.04.2026, 11.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag, bittet die Kreispolizeibehörde um Hinweise von Zeugen sowie um Meldung eines möglicherweise beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Frau aus Gronau gegen 11:30 Uhr mit einem E-Roller den Kreisverkehr Alter Postweg / Vereinsstraße in Gronau. Sie war über die Straße Alter Postweg aus Richtung Innenstadt in den Kreisverkehr eingefahren und befand sich bereits auf der Fahrbahn, als sich aus der Vereinsstraße ein grauer Pkw mit augenscheinlich höherer Geschwindigkeit näherte. Der Pkw fuhr anschließend in den Kreisverkehr ein und überholte die Geschädigte kurz darauf linksseitig. Durch das plötzliche Fahrmanöver erschrak die Frau, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sie sich eine Verletzung am linken Arm zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der graue Pkw verließ den Kreisverkehr über die Ausfahrt Vereinsstraße in Fahrtrichtung Ochtruper Straße. Ob es zu einer Berührung zwischen Fahrzeug und E-Roller kam, ist derzeit unklar. Ebenso steht nicht fest, ob die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw den Unfall bemerkt hat. Nach Angaben der Geschädigten könnte es sich um eine weibliche Person am Steuer gehandelt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Auch die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gronau (02562) 9260 zu melden. (pl)

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