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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Großkontrolle auf der B54

POL-BOR: Gronau - Großkontrolle auf der B54
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Kreis Borken (ots)

Im Rahmen einer groß angelegten Verkehrsüberwachungsmaßnahme mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Hauptunfallursachen sowie der Betäubungsmittelkriminalität führten Einsatzkräfte am gestrigen Montag umfangreiche Kontrollen auf der Bundesstraße 54 durch. An der Maßnahme beteiligt waren Kräfte der Polizeiwache Gronau als Initiator, des Kriminalkommissariats Gronau, des Verkehrsdienstes, der Bundespolizei, des Zolls, des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) sowie der niederländischen Polizei. Unterstützt wurde der Einsatz durch Straßen.NRW. Ein Arzt führte vor Ort die erforderlichen Blutproben durch. Im Verlauf der Kontrollen wurden rund 315 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem folgende Verstöße fest: - 6 Strafanzeigen wegen Verdachts auf Besitz von Betäubungsmitteln - 3 Strafanzeigen wegen Einfuhrschmuggels, verbunden mit der Sicherstellung geringer Mengen Betäubungsmitteln - 16 Blutprobenentnahmen aufgrund des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum sowie Untersagung der Weiterfahrt - 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Verkehrsbereich - 1 Sicherstellung eines Führerscheins - 1 Verstoß gegen das Waffengesetz - 13 Verwarnungsgelder nach der Straßenverkehrsordnung - 1 Verstoß im Bereich der Ladungssicherung. Darüber hinaus wurde durch den Zoll eine Vollstreckungsmaßnahme durchgeführt. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung derartiger Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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