Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Verbrauchermarkt

Legden (ots)

Tatort: Legden, Fliegenmarkt;

Tatzeit: 14.04.2026, 03.00 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Fliegenmarkt in Legden. In der Nacht zum Dienstag gegen 03.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zu dem Markt. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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