POL-BOR: Legden - Einbruch in Verbrauchermarkt
Legden (ots)
Tatort: Legden, Fliegenmarkt;
Tatzeit: 14.04.2026, 03.00 Uhr;
In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Fliegenmarkt in Legden. In der Nacht zum Dienstag gegen 03.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zu dem Markt. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell