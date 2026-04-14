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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 13.04.2026, zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr;

Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Montagnachmittag zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Enscheder Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug hinten links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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