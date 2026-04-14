POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;
Unfallzeit: 13.04.2026, zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr;
Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Montagnachmittag zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Enscheder Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug hinten links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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