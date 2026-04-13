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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Rosenweg;

Tatzeit: 12.04.2026, zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr;

Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Rhede einzudringen. Das Gebäude am Rosenweg wurde durch die Unbekannten zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr angegangen. Ein Fenster hielt dem Versuch stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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