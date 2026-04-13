POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Rosenweg;
Tatzeit: 12.04.2026, zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr;
Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Rhede einzudringen. Das Gebäude am Rosenweg wurde durch die Unbekannten zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr angegangen. Ein Fenster hielt dem Versuch stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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