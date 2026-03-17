Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Pkw missachtet Vorrang der Stadtbahn, Fahrgast nach Gefahrenbremsung verletzt - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Montag, 16.03.2026, ist ein 67-jähriger Fahrgast einer Stadtbahn infolge einer Gefahrenbremsung leicht verletzt worden. Zuvor hatte ein unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Ricklinger Stadtweg die Vorfahrt der Stadtbahn missachtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover bog gegen 16:15 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Pkw vom Ricklinger Stadtweg nach links in die Straße "Schünemannplatz" ein. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Stadtbahn der Linie 17, die in Richtung Wallensteinstraße unterwegs war.

Der 28-jährige Bahnfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Infolgedessen kam der 67-jährige Fahrgast in der Stadtbahn zu Fall und erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich. Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen wurde er unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert.

Da der Autofahrer weiterfuhr, ist bislang lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Pkw handelt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ms

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