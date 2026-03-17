Polizeidirektion Hannover

POL-H: Davenstedt: Mann bei verabredetem Handyverkauf ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, ist ein 21-jähriger Mann in Hannover-Davenstedt ausgeraubt worden, nachdem er sich über eine Online-Verkaufsplattform mit vermeintlichen Kaufinteressenten zum Verkauf eines Mobiltelefons verabredet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Hannover verabredete sich der 21-jährige Hannoveraner mit zwei Männern in der Adolfinenstraße. Nachdem sich die Beteiligten auf einen Kauf verständigt hatten, sprühte einer der Täter dem 21-Jährigen bei der Übergabe Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer zunächst zu Fuß. Wenig später stiegen sie in unmittelbarer Tatortnähe in einen grau/silbernen Pkw, in dem ein Mittäter wartete. Danach fuhr das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Im Zuge der Ermittlungen identifizierte die Polizei Hannover einen Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Hannover. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den noch unbekannten Männern sowie zu dem verwendeten Pkw.

Der erste noch unbekannte Täter war etwa 17 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von stämmiger Statur. Er hatte eine helle Hautfarbe, ein rundliches Gesicht, schwarze, kurze Haare mit leicht welliger oder lockiger Struktur und etwas buschigere Augenbrauen. Auffällig war ein weißer Fleck oder Pickel an der rechten Nasenseite. Zur Tat trug er eine graue Strickjacke, eine dunkle Hose und ein blaues Basecap. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Eine Beschreibung des zweiten noch unbekannten Täters, der im Pkw saß, liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den noch unbekannten Tätern oder dem grau/silbernen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /trim, ms

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