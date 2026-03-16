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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 74-Jähriger aus Groß-Buchholz angetroffen

Hannover (ots)

Der seit Samstagmittag, 14.03.2026, mit Fotos öffentlich gesuchte Senior aus einer Pflegeeinrichtung in Groß-Buchholz ist wohlbehalten in Neuss (Nordrhein-Westfalen) angetroffen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielten Polizeikräfte aus Neuss am 15.03.2026 in den späten Abendstunden einen Hinweis, dass sich der Vermisste im Bereich des Dreikönigenviertels aufhalten würde. Sofort entsandte Kräfte trafen den Mann wohlbehalten an.

Er wurde vorläufig in einer Einrichtung in Neuss untergebracht. Als Grund für sein Verschwinden wird angenommen, dass er seinen ehemaligen Wohnort aufsuchen wollte.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

Rückfragen bitte an:

Rückfragen ab 17.03.2026, 08:00 Uhr:
Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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