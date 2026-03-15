Polizeidirektion Hannover

POL-H: 81-jähriger Pedelec-Fahrer nach Sturz in Hannover-Davenstedt verstorben - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer ist am frühen Freitagmorgen, 13.03.2026, in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Verkehrsunfall Ende Februar im Stadtteil Davenstedt zugezogen hatte.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Senior am Freitag, 27.02.2026, gegen 14:05 Uhr mit seinem Pedelec der Marke Pegasus auf der Straße Geveker Kamp unterwegs. Er befuhr den Radweg aus Richtung der Straße Davenstedter Holz kommend in Richtung Droehnenstraße.

In Höhe der Bushaltestelle Davenstedter Holz prallte der 81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rad gegen einen Laternenmast und stürzte schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Trotz intensiver medizinischer Versorgung verstarb der Hannoveraner dort am 13.03.2026 gegen 00:30 Uhr.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

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