Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter zerkratzt mehrere Pkw in Hannover-Mittelfeld - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 13.03.2026, auf Samstag, 14.03.2026, hat eine bislang unbekannte Person im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld zahlreiche geparkte Pkw beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren zerkratzte der Täter oder die Täterin den Lack an mindestens 18 Fahrzeugen. Die Beschädigungen erstreckten sich in vielen Fällen über die gesamte Fahrzeugseite, sodass ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Die Taten ereigneten sich vornehmlich im Bereich der Eichelkampstraße sowie der Gleidinger, Harsumer und Bolzumer Straße.

Nach Einschätzung der Polizei stehen die aktuellen Sachbeschädigungen möglicherweise im Zusammenhang mit ähnlichen Taten, die sich bereits in der Nacht vom 27.02.2026 auf den 28.02.2026 im Stadtteil Seelhorst ereignet hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6227471).

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Person geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 zu melden. /pol, ms

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