Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Gesamtkriminalität auf zweitniedrigstem Stand seit zehn Jahren - Aufklärungsquote leicht gestiegen

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Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover (PD Hannover) hat heute (17.03.2026) die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Gesamtkriminalität ist in der Region Hannover erneut zurückgegangen und liegt mit 103.478 registrierten Straftaten (2024: 110.575) auf dem zweitniedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Dies entspricht einem Rückgang von 7.097 Fällen (minus 6,42 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 61,14 Prozent ganz leicht über dem Niveau des Vorjahres (2024: 61,11 Prozent).

Die vollständige Pressemitteilung zur PKS 2025 ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

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