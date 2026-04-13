Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Eingangstür eines Verbrauchermarktes beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken, An der Nathe;

Tatzeit: zwischen 11.04.2026, 21.00 Uhr und 13.04.2026, 06.30 Uhr;

Die Eingangstür eines Verbrauchermarktes beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten die Tür zwischen Samstagabend und Montagmorgen mit zwei kleinen Steinen.

Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

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