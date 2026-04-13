POL-BOR: Borken - Kupferkabel von Baustelle entwendet
Borken (ots)
Tatort: Borken, Im Großen Esch,
Tatzeit: zwischen 09.04.2026, 15.30 Uhr und 13.04.2026, 08.00 Uhr;
Kupferkabel von einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter in Borken. Die Diebe verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zugang zu einem dort abgestellten Fahrzeuganhänger. Aus diesem entwendeten sie Kupferkabel. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell