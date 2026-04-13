POL-BOR: Borken - Kupferkabel von Baustelle entwendet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Wolbrinkstraße; Tatzeit: 12.04.2026, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr; Ein Kinderspielzeug der Marke "Berg" entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Rhede. Das Kettcar stand am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr unter einem Carport an der Wolbrinkstraße. Das Tretauto ist rot und hat gelbe Felgen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an ...

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